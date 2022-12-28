我国11月非有地私宅转售价格环比上升0.3％

（早报讯）买卖方希望在12月出国旅行前达成交易，推动我国11月份私宅转售价格上扬，环比上升0.3％，逆转了10月份0.4％的跌幅。

根据新加坡国立大学房地产与城市研究院星期三（12月28日）公布的最新预估数据，非有地私宅价格指数（NUS SRPI）的整体私宅转售价11月份环比上升0.3％至173.5，指数从2020年10月份的152.3连续上扬，2022年2月一度持平于165.6。

经过调整后，2022年10月份的跌幅从原本预估的0.7％下调至0.4％。

政府在9月底时推出新一轮房地产降温措施，降低购屋者借贷额度，并规定私宅屋主售屋后，须等上15个月才能买转售组屋。

房地产分析师王伽胜接受《联合早报》访问时说：“11月非有地私宅转售价的反弹，反映10月份的下跌只是9月降温措施的条件反射效应。另外，由于不少买家、经纪人和业主都将在12月份休假旅行，所以各方都很希望能在出国前达成交易，推动了11月的价格上涨。”

王伽胜还指出，11月的环比涨幅较温和，因为转售价格已经上升到历史高点，影响了买家的承受能力。

各区私宅转售价以中央区的涨幅最大，环比上涨0.8％，小型公寓的涨幅为0.3%，非中央区（不包括小型公寓）则微跌0.1%。

与去年同期相比，11月整体私宅转售价上涨9.6％。2022年来涨幅则为7.9％。