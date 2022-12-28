贸惠合作社以逾21亿元脱售裕廊坊和汤申大厦分层地契店面

（早报讯）职总创优企业合作社旗下贸惠合作社（Mercatus Co-operative）以21亿6100万元，将裕廊坊（Jurong Point）和汤申大厦分层地契店面Swing By@Thomson Plaza的全部持有权，脱售给来自香港的领展房地产投资信托基金（Link REIT，简称领展房产基金）。

贸惠合作社星期三（12月28日）傍晚发文告宣布这项消息时说，这项交易预计明年3月底前完成。

文告说，领展房产基金是亚洲最大的房地产投资信托基金，由全球领先的房地产投资和资产管理公司——领展资产管理有限公司（Link Asset Management Limited，简称领展）管理。针对这次脱售，领展已承诺向所有受影响的贸惠合作社员工，按同样有利条款提供就业机会。

上述脱售是贸惠合作社进行战略审查的结果，裕廊坊和汤申大厦分层地契店面Swing By@Thomson Plaza都属于非核心资产。

贸惠合作社副主席与职总创优企业合作社集团总裁谢健平在文告中说：“职总创优企业合作社在食品、健康、教育、金融服务和房地产领域拥有多元化的资产组合。贸惠合作社的战略审查是我们不断重塑投资组合以产生更大的社会影响，并带来长期可持续回报的一个例子。”

他也说：“脱售将使我们能够释放一些价值，并将资本重新部署到特定领域，可以通过更直接和有意义的方式改变新加坡家庭的生活，例如扩大医疗保健和教育服务。”

另一方面，贸惠合作社在文告中表示将继续保留宏茂桥坊（AMK Hub）的持有权，而领展房产基金的子公司将成为宏茂桥坊新的资产和房地产管理人。