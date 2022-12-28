红山弄租赁组屋客厅起火 两人送院治疗

（早报讯）红山一间租赁组屋单位疑因客厅物品燃起引发火患，两名妇女送院治疗，约30名居民被紧急疏散。

这起火患发生在星期三（12月28日）晚上约8时20分，地点是红山弄第89座组屋的11楼单位。

12楼居民陈永财（65岁，退休人士）受访时说，火患发生时他在家里，突然听到一声巨响，接着有人大喊着火了。他说，他以轮椅代步，警方抵达后迅速将他疏散到组屋底层。

“我在这里住了50多年，第一次遇到火患，所幸火势不大。我看到一名八旬老妇好像跌倒送院。”

记者晚上10时左右抵达现场时，火势已经扑灭，但仍可闻到阵阵烧焦味，失火单位客厅则被熏黑。不少消防人员和警员在场驻守，现场也有数辆消防车和警车。

住在失火单位楼上的住户杨世财（62岁）说，当时他和母亲正要吃晚餐，楼下忽然一阵骚动，大喊着失火。“浓烟从窗户窜出很呛鼻，现在只能开着窗户让空气流通。”

民防部队答复《联合早报》询问时证实，火患涉及一些堆放在客厅的物品。民防人员到场后使用一个压缩空气泡沫背包将火势扑灭，约30名居民被警方紧急疏散。

据了解，有两名女子因受伤被送往新加坡中央医院。其中一人相信是失火单位的女住户。

初步调查显示，火灾源于客厅的一个易燃材料。民防部队提醒公众，不要把易燃材料，如烟头、蜡烛、茶灯、点燃的香棒，放置在无人看管的地方。