（早报讯）美国国债收益率上升，投资者对2023年持谨慎态度，并在中国放松冠病限制对经济提振的希望与对中国感染人数上升的担忧之间摇摆不定。隔夜纳斯达克指数收跌1.35%，标普500指数也下滑1.2%，道琼斯工商指数则蒸发1.1%。

风险资金短期流入不足，导致本地股市星期三（12月28日）窄幅横摆。新加坡海峡时报指数星期二闭市报3266.97点，微涨0.59点或0.02％。

以下是星期四可关注的股票：

1.胜科海事（Sembcorp Marine）宣布已成功交付第二艘钻油船Deepwater Titan给Transocean的子公司Triton Titan GmBH。

2.凯德印度信托（CapitaLand India Trust）宣布已通过旗下全资子公司Ecospace IT Park Private Limited与浦那国际科技公园(International Tech Pune)的各方股东就拟议收购事宜达成最终协议，收购的估计费用大约135亿卢比（约2亿2000万新元）。

3.旭辉控股宣布由于配售和认购，此前发行的2025年到期、总本金为25.45亿港元的债券的转换价格从每股5.23港元调整为每股5.17港元，自2022年12月28日起生效。

4.印度塔塔钢铁（Tata Steel）宣布已于星期二（27日）以每股12.81卢比的发行价收购了Tata Steel Advanced Materials Limited（TSAML）1154万零5667股的股份。收购完成后，TSAML仍是公司的全资附属公司。

5.集永成（Chip Eng Seng）星期二闭市后发布文告宣布，截至星期三（28日）傍晚6时，大股东Tang Dynasty Treasure与它的一致行动方（concert parties）已拥有4亿9522万3450股，约相当于集永成总发行单位的63.15％。它全面收购集永成的献议价为每股0.75元。

6.佳发公司（Japfa）开市前要求暂停交易，原因是从事中国牛奶业务的AustAsia Investment Holdings（简称AAG）将于星期五（30日）在香港上市。

7.和乐集团（HRnetgroup）在台湾的子公司RecruitFirst，获得100万元注资以及高雄市政府勞工局颁发的执照，在当地和国际开展就业招聘服务。