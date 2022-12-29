网购平台钓鱼骗案飙升 12月已有877人被骗逾83万元

（早报讯）假扮买家在Carousell网购平台进行网络钓鱼诈骗的案件急剧上升，单是2022年12月，至少有877人受骗，损失金额至少83万6000元，警方劝请公众小心提防。

新加坡警察部队星期三（12月28日）发文告说，警方留意到涉及Carousell网络钓鱼骗案的案件飙升，诈骗团伙冒充Carousell买家，假借付款或交货，诱骗受害者在虚假的网站上输入银行信息。

根据警方数据，2022年首11个月，至少有975名受害者损失至少93万8000元。12月至今，已有至少877人上当受骗，涉及金额至少83万6000元。

这类骗子一般会联系Carousell卖家，声称自己对商品感兴趣。双方同意交易后，骗子就会要求卖家提供联络资料，并通过电子邮件、短信或WhatsApp信息等发送链接或QR码，引导卖家点击，以方便付款或交货。

若卖家点击链接或扫描QR码，将被转接至一个虚假网站，要求他们提供网络银行登录信息、银行卡资料或一次性密码（OTP）。卖家只有在发现银行户头出现未经授权的交易时，才发现自己上当受骗。

警方提醒公众，在Carousell进行任何交易前，应检查对方账户的验证状态、创建日期以及评价等公开资料；切勿点击可疑的链接，Carousell不会通过短信发链接；若有疑问，应向直接向官方平台核实，也不要向任何人透露个人或网银户头资料，以及一次性密码；一旦发现诈骗交易，应向银行和官方平台通报。

若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息，所有信息将严格保密。

欲了解更多防范骗案的信息，可浏览www.scamalert.sg查询，或拨打反诈骗热线1800-722-6688。