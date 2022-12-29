抗疫有功 逾10万人获颁国家奖章

（早报讯）冠病疫情打乱了大家的生活，但社区中有许多人毅然投身抗疫行列，汇聚起新加坡对抗疫情的强大力量。逾10万名抗疫有功者将获颁国家奖章，其中包括各行各业直接参与全国抗疫行动的个人和团体。

过去三年，一路站在抗疫前沿的卫生部医药服务总监麦锡威副教授（56岁）、内政部常任秘书彭建强（56岁）和PSA国际港务集团总裁陈聪敏（62岁）将获授予“应对冠病国家奖章”（National Awards（COVID-19））中的最高殊荣——功绩奖章（冠病）。

“应对冠病国家奖章”共有约9500名得主，其中约4000人来自公共医疗保健领域、4500人来自公共部门，其余约900人来自私人和民间领域。他们各司其职为抗疫做出杰出贡献，例如提供医疗护理、安排疫苗接种工作、监督安全距离措施，以及协助客工宿舍维持运作等。

个人奖章分为八个级别，除了功绩奖章（冠病），其他分别是公共服务星章（冠病）、公共行政奖章（冠病）（分为金、银、铜）、英勇奖章（冠病）、表扬奖章（冠病）和公共服务奖章（冠病）。逾480个团体则一律获颁总统表扬状（冠病）。

完整名单公布在总理公署网站上。

此外，新设的“应对冠病坚韧奖章”（COVID-19 Resilience Medal）和奖状旨在颁发给直接参与抗疫行动，为社会做出实质贡献的个人与团体。约9万9000个人以及800个团队将获此殊荣，名单日后公布。

贸工部长颜金勇星期四（12月29日）到樟宜机场参观收录抗疫故事的Project Lionheart展览后对媒体说，本地疫情大致上已经受控，多数防疫措施也解除了，人们的生活逐渐回归正常，这时要特别感谢为抗疫做出贡献的广大群体。

他也提醒，疫情尚未结束，眼前仍会出现新的挑战。“因此，我们须保持警惕，但我为大家感到自豪。这就是新加坡精神——坚韧、团结，相互支持和帮助。”

相关报道：“应对冠病国家奖章”分九个等级 一文看懂有何不同