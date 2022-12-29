麦锡威 彭建强 陈聪敏获抗疫最高“功绩奖章”

（早报讯）普通外科医生出身的麦锡威副教授（56岁），刚就任卫生部医药服务总监不久，就面临冠病暴发的巨大考验，一时之间犹如“陷入深渊”。

尽管如此，他迅速召集了一群包括传染病和公共卫生专家的多学科团队，根据专业意见制定抗疫策略，并向抗疫跨部门工作小组的部长们提供建议。作为工作小组记者会上的“熟面孔”，他总是以沉稳的姿态汇报最新疫情管控局势，让公众放心。

麦锡威是功绩奖章（冠病）的得主之一。他通过电邮接受《联合早报》访问时，不忘感激一众公共服务人员和医护人员的辛劳付出，也坦言公众和家人给予的鼓励，支撑他度过了无数个会议。“我收到很多电邮、信件，甚至有陌生人在公共场合认出我，上前为我加油打气。”

另两名同获这个最高殊荣的是PSA国际港务集团总裁陈聪敏（62岁），以及内政部常任秘书彭建强（56岁）。

陈聪敏为确保我国供应链抵受得住国内外的多次干扰，发挥了重要作用。他在疫情初期也主导设立了几个大型紧急医疗设施，包括新加坡博览中心的社区护理设施，以及丹戎巴葛码头的社区康复设施。

陈聪敏说，团队在过程中面临许多挑战，但都在多方伙伴的协作下一一克服。

随着疫情局势演变，社区防疫措施不得不一再调整。彭建强率领国土危机执行小组，迅速落实抗疫跨部门工作小组的决策，一遍又一遍地调整安全距离措施以及边境限制等。

彭建强说，最大的挑战在于疫情局势不断变化，近两年都不曾消停，导致一群公共服务人员持续高强度工作，有时新政策才刚落实不久，又得再次改动。

三人受访时都强调奖章是对集体的认可，无论是在不同场合默默奉献的医护人员，还是临危不乱、灵活应变的公共服务部门，以及积极应援的私人和民间领域，大家共同促成了抗疫成果。