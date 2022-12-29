哈莉玛总统2022年末献词 呼吁国人继续团结一致

（早报讯）世界许多地方出现极端分化问题，并分裂社会，甚至导致暴力事件。迈入2023年之际，哈莉玛总统呼吁新加坡人继续团结一致，聚焦共同点而不是会分化社会的问题。

她也希望国人更支持看护者、精神患者和残障人士，并且更重视和肯定技能而非文凭。

哈莉玛总统星期四（12月29日）在脸书上载四分钟半的“2022年末献词”视频，在回顾2022年时，也表达她对2023年的三大期望。

她指出，世界各地出现分裂社会，甚至导致暴力事件的极化现象，国人应持续保持团结。

“国人互相尊重和谅解，非常努力地维持一个多元和有凝聚力的社会，让我们专注于共同点，而不是会分离我们的问题。”

哈莉玛总统也希望看到技能受到社会更大的重视和肯定，而不只是学历。

她指出，一些高技能、对经济至关重要却不需要大学文凭的工作，没得到应有的肯定。

“我们必须改变这种想法，雇主尤其需要做得更多，改变雇用方式，为这类工作提供更多培训和职业发展。”

哈莉玛总统也促请新加坡人继续支持有心理健康问题和残障人士，以及支持默默扛着重负、照顾至爱者的看护人。

她接触到的许多看护者，就反映担心离世后，依靠他们照顾的人的福利问题。“有许多人也担心渐渐老去时没有积蓄，也无家人可以支持他们。这些人不应单独扛下重负。”

哈莉玛总统也说，冠病病毒还是具传染力，国人应继续注意安全，并祝愿大家新年安康和平安。