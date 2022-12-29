本地股市星期四早盘低开低走

（早报讯）中国取消冠病封控措施后，感染人数激增，投资者对疫情快速传播的担忧引发市场波动，亚洲主要股市星期四（12月29日）普遍下跌，新加坡海峡指数也低开低走。

亚洲主要股市星期四早盘阶段，唯深圳股市小幅上涨，韩国和日本股市领跌。

海指成分股午休前普遍下跌，怡和控股（JMH）、云顶新加坡（Genting Sing）和泰国酿酒（ThaiBev）领跌，午休前分别下滑1.61％、1.57％和1.45％。海指截至中午12时蒸发27.28点或0.84％，报3239.69点。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“美国联邦储备局的12月议息会议为圣诞季前的下跌定下了基调，股市迄今未能找到'圣诞老人行情'的上涨催化剂。全球风险环境依然相当温和，与亚洲其他地区的股市表现相比，海指仍然相对更有弹性。”

美国疾病控制和预防中心星期三（28日）宣布，所有从中国、香港或澳门出发的二岁及以上的航空旅客将被要求在飞往美国前两天接受核酸检测，并在出发时出示阴性结果。在意大利也有卫生官员说，他们将对来自中国的旅客进行检测，并指出，之前从中国飞往米兰的两架航班上，近一半的乘客被发现携带病毒。

香港进一步取消了对集会和旅行者检测的限制，这为全球经济提供了提振，但也引发了人们对通胀加剧而促使联储局维持紧缩货币政策的担忧。

富国银行（Wells Fargo）投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨马纳（Sameer Samana）在与彭博社的采访中说：“中国的重新开放 使联储局在压低油价和全球通胀、抑制总需求方面的工作变得复杂。这将是上半年我们最关注的事情之一。”

星期三公布的数据显示，联储局激进的紧缩政策已经对房地产市场造成了影响。美国11月份的待售房屋（pending home sales）连续第6个月下降至有记录以来的第二低。

Laffer Tengler Investments公司首席执行官南希·滕格勒（Nancy Tengler）说：＂严重的衰退将对股市不利，但考虑到美国经济的弹性和紧张的劳动力市场，我们预计经济将放缓或轻微而短暂的衰退。这可能会让股市在2023年下半年上涨。”