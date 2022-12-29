协助从武汉包机撤侨 29人获颁英勇奖章（冠病）

（早报讯）当酷航客机于2020年2月9日抵达中国武汉的天河国际机场时，空服员潘国谦和其他机组人员忐忑不安，不知道此趟航班是否能够完成任务，按照原定计划起飞回新加坡。

当时37岁的潘国谦在新加坡政府安排的酷航（Scoot）包机TR5121航班上服务，任务是把滞留在武汉的国人安全送回新加坡。当年冠病疫情在武汉暴发开来后，各国赶着撤侨。我国外交部安排了两趟包机，于2020年1月30日和2月9日把266名新加坡人送回国。

班机抵达武汉天河国际机场之后，潘国谦和同事们没有踏出机舱，立刻着手准备返航，把点心都摆在座位上，并进行起飞前的一系列安全检查。

“当时只有机师和地面工作人员在沟通情况，空服人员当下能获得的信息并不多。由于各国都赶着撤侨，机场相当拥挤。客机能不能按照原定计划顺利起飞，我们心里真是没有把握。”

在机场内，酷航的武汉站站长姚丽（31岁）正忙着为乘客办理登机手续和测量体温。她忆述，当时乘客都激动得感谢新加坡外交部人员协助他们回家。“当时很多人是一家大小离开，带了很多行李。许多人高兴地拍照留念，并发给亲朋戚友报平安。”

酷航的武汉站站长姚丽（右二）与同事在机舱内合照。（酷航提供）

但不是所有人的登机过程都顺利。一些乘客出现发烧的症状，不获允许上机。姚丽必须向这些乘客了解状况，看他们是否真的生病了。“由于武汉当时的公共交通服务已经停摆，一些乘客得中途步行或跑来机场，体温难免升高。地勤人员得同海关人员沟通，安排这些乘客过一段时间后才复测。”

她记得有一名男乘客因为体温一直降不下来，只能看着妻子和孩子先搭机离开。该男子数天后搭乘其他航班离开武汉，上机前高兴地向地勤人员致谢。

莱佛士医院也派出医护人员随行。他们的工作包括留意客机上是否有身体不适或情绪不安的乘客，及时给予协助，以及向机师和空服员讲解医疗安全措施，确保大家的防护装备穿戴整齐。

潘国谦、姚丽和其他机组人员，以及莱佛士医院医护人员和外交部人员，一共29人获颁英勇奖章（冠病），表扬他们协助撤侨所作出的贡献。

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