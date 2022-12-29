防疫措施再放宽 香港跨年机票价格翻倍涨

（早报讯）香港进一步放宽防疫措施，取消入境PCR检测以及各种社交距离措施，跨年的机票价格跟两个星期前相比，如今翻倍，星期四（12月29日）短短两小时内更是涨了至少两三百元。

《新明日报》星期三（28日）报道，香港在这个月进一步放宽针对入境旅客的防疫措施，然而首五天行程每天都得做检测的要求让不少国人却步。但是，旅游业者认为随着中国大幅放宽边境控管以及取消入境检测，相信香港不久后也会跟进。果不其然，香港特首李家超星期三召开记者会说明新一轮的防疫松绑措施。

从星期四（29日）起，香港政府取消所有社交距离措施、疫苗通行证和入境强制PCR检测。这意味着，访港旅客现在只须在登机前提供48小时内做的PCR检测或24小时内做的ART检测阴性结果，便可登机去香港。此外，抵境后不再需要在机场和在第二天的行程，再次进行PCR检测。

另外，早前措施也包括抵港期间每天自行完成ART检测后，将检测结果上传直到第五天，但是，从星期四起，建议旅客每天自行完成ART检测。口罩令则维持，绝大部分场所仍得继续戴口罩。

根据《新明日报》两个星期前的整理，12月30日出发到香港以及1月2日返新的跨年来回机票未热，价格从427元起跳，但截至星期四中午，最便宜的价格为酷航的967元。

国泰航空和新航的价格则在星期四早上的两个小时内，起了至少两三百元。国泰航空在星期四早上10时原本还有低于1000元的来回机票，但到了中午价格却涨至1156元起。新航则是从原本约1100元的机票，涨至高达1510元。