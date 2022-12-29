向七家分包商收贿逾5万 前常驻技师监20个月

（早报讯）监督预购组屋项目工程，男子在32个月内，向七家分包商收贿5万零500元，星期四（12月29日）早上被判坐牢20个月，以及归还贿金。

被告邵坤通（60岁，译音），案发时是盛裕集团属下Surbana Site Supervisors私人有限公司（简称SSS）的常驻技师（Resident Technical Officer），去年2月8日离职。他共面对九项抵触防止贪污法令的控状。

案情显示，被告自2003年起便担任常驻技师，月薪5500元。

建屋局在2017年与Surbana Jurong Consultants私人有限公司（简称SJC）签署协议，让后者为盛港预购组屋项目Rivervale Shores提供顾问服务。项目有16座组屋，共2500个单位。

SJC后来通过SSS，让后者提供常驻技师，监督工程。SSS则在2018年6月，委任被告为该项目的总常驻技师，职务包括监督10个下属、到工地监督工程进度、为分包商工作表现评估等。

预购组屋项目工程有约10家分包商，当中七家按阶段收取酬劳。

被告知道如果给分包商差的评估，分包商或无法及时收到钱，或因无法准时交货而被罚款，或花更多钱和资源才能完工。因此，他分别向七家分包商透露，双方必须“合作”，而分包商也知道被告在索贿。

为避免麻烦，七家分包商在2018年11月28日至2021年2月3日期间，共给了被告5万零500元贿金。被告还指示分包商以现金方式交易。

外加罚金逾5万

被告在2021年2月4日被捕时，已花掉1万5450元，警方起获剩余的3万5050元。

法官星期四早上判被告坐牢20个月，外加罚金5万零500元。

被告获准下个月25日开始服刑，目前以8万元保释在外。