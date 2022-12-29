曾造成345人患肠胃炎 食品供应商获准恢复营业

（早报讯）因准备的食物造成345人出现肠胃炎症状而被令暂停营业的Rasel Catering Singapore，在满足当局的条件后已获准恢复营业。

卫生部与新加坡食品局星期四（12月29日）发出联合文告说，当局接获通报指有345人在11月8日至16日吃了由Rasel Catering Singapore准备的食物后出现肠胃炎症状。他们当中虽无人须入院，但为了保护消费者，当局勒令业者于11月18日至12月29日期间暂停营业。

在暂停营业期间，公司遵守食品局设下的条件，丢弃所有即食、解冻食品和易腐的食品，并清洗设施、器具以及厨具和为它们消毒。公司也为设施内处理食品的表面、桌子和地板消毒，并采取额外措施包括清洗冷气机和排气罩。

此外，食品处理人员也重新参加和完成基本食品安全课程，食品卫生管理员则重新参加和完成新技能资格（WSQ）的饮食卫生审查课程。

虽然当局批准公司恢复营业，但食品局将继续密切监督，确保它符合食品安全要求。

食品局正在评估肠胃炎症状的调查结果，一旦发现业者触犯环境公共卫生（食品卫生）条例，当局将毫不犹豫地采取行动。一旦罪成，可被罚不超过2000元。若罪成后持续重犯，可能外加每天最高100元的罚款。