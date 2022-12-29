陈振声：校长须放胆探索创新方案帮助学生

（早报讯）冠病疫情最艰难阶段虽已过去，但弱势家庭和学生仍面对挑战，教育部长陈振声呼吁教育工作者更紧密地关注学生在心理、经济和学业上所面对的压力，以便与家长和社区伙伴合作，及时向有需要者伸出援手。

陈振声星期四（12月29日）在新校长委任仪式上致辞时说，无论是更积极地联系社区伙伴以帮助有需要的学生、寻找创新方案以照顾学生的需求，或发挥领导力启发未来社会栋梁，校长和学校领导者都应“放胆去做”。

陈振声指出，接下来的疫情和经济局势仍存在不确定性，高需求学生和家庭尤其会面对挑战，他希望学校进一步加强校方与家庭的合作关系，帮助每个孩子争取最好的学习成果。

陈振声也呼吁调任新学校的校长根据各自学校和学生的需求，勇敢探索创新方案。

由于每一所学校都不同，他指出，教育部无法给校长一个能处理所有问题的“万能方案”。

“我从来不相信，教育部给予你的任何一套指示，足以帮助你完成你所有必须在学校完成的工作。果真能如此，我们就不需要校长了……你才是正真体察学生需求和特殊情况的人，你须从教育部赋予你的各种选项和技能中挑选适当方案。”

陈振声说，教育部提供校方的指示和资源，有时未必足够，校长在这个时候必须创新，挑战自己和学校团队，找出解决问题的最佳方法。

“今天教育系统中许多最好的教育点子并非来自教育部总部，而是从学校里发掘出来的。”

最后，陈振声呼吁校长们在培育学生方面把眼光放远，并且放胆发挥领导力。

“当你们用心并且凭借信念来领导学校，你就不必担心不能完成任务，也不会因暂时的问题而分心。你们的成功定义不是学生的考试成绩，而是你们对学生的人生是否发挥增值作用，以及你们如何启发我们的下一代。”

星期四的新校长委任仪式在香格里拉酒店举行。70名校长会从教育总司长刘慧丽手中接过委任状，其中26人首次当校长。今年有15名校长和资深教育工作者卸下职务。