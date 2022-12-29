提出192次工作准证虚假申请 劳务中介公司董事监11个月

（早报讯）劳务中介公司董事在六家公司不知情的情况下，以六家公司的名义提出192次工作准证申请。董事在东窗事发后被控，罪成坐牢11个月。

根据人力部星期四（12月29日）发布的文告，被告是35岁张志伟（译音），案发时是劳务中介公司J&Y Recruit Pte Ltd董事。

被告于2019年4月至7月之间，以六家公司的名义，提出192次工作准证申请。申请都是在六家公司不知情的情况下进行，而且这些公司当时也没有聘请员工的打算。

根据文告，被告那么做是为了比其他中介公司更快为员工申请到工作准证，以便协助客户进行员工部署。

被告每申请到一次原则性批准信，海外代理就会支付50元。被告前后收了2000元。

被告提出的192次工作准证申请，到头来不是被人力部拒绝或吊销，就是在公司发现后被取消。所有被告代为申请工作准证的外籍劳工，最终都没到新加坡工作。

被告因涉嫌抵触雇用外来人力法令，被判坐牢11个月。他也被终身禁止在中介行业工作。

调查进行期间，J&Y Recruit Pte Ltd的营业执照已被吊销，执照到期后也不能更新。

人力部强调，雇主和中介在申请工作准证时，必须确保呈报资料真实与完整。根据雇用外来人力法令，虚报资料者可判坐牢长达两年，或罚款高达2万元，或两者兼施。