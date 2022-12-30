（早报讯）受近期遭受重创的大型成长股反弹的推动，美国股市星期四（12月29日）大幅收高。纳斯达克指数上扬2.59%，标普500指数上涨1.75%，道琼斯工商指数则上升1.05%。

受到此前一天美股表现不佳及中国冠病感染人数激增导致的投资情绪低迷拖累，新加坡海峡时报指数星期四闭市报3249.24点，下滑17.73点或0.54％。

以下是星期五可关注的股票：

1.佳发公司（Japfa）表示从事中国牛奶业务的AustAsia Investment Holdings的上市申请已在星期四获得香港联交所上市委员会的上市批准，除非有任何不可预见的情况，AAG将于星期五（30日）上午9时在香港联交所开始交易。

2.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）的管理方宣布，受到需求和租赁活动放缓等因素影响，信托的房地产投资组合估值已下跌10.9%至19亿4700万美元（约26亿1600万新元）。

3.Aspen集团股价星期四出现不寻常波动，集团答复新交所询问时表示，并不知道任何此前未公布的有关公司、子公司和联营公司，能解释异常交易的信息。集团也不知道任何能解释公司股票异常交易量的其他原因。

4.运通网城房产信托（EC World REIT）闭市后在答复新交所询问时表示，管理公司认为，在脱售资产和取得再融资之后，集团的流动资产将足够应付短期债务。管理公司表示，集团正在脱售两个资产，以筹得资金来偿还25％现有银行贷款（规定必须偿还的部分），并且正在与主要的银行谈商其余75％现有银行贷款的再融资条款。管理公司预期集团将能在现有银行贷款到期之前偿还和/或再融资。

5.目前停牌的荣南控股（Yongnam Holdings）董事会披露，公司星期三收到AXIS Trustee的索偿信，指Yongnam Engineering拖欠它总额845万令吉（约257万新元）的租金、赔偿和律师费。AXIS Trustee要求担任担保人的荣南控股在2023年1月4日前支付上述款项，否则将提出法律诉。

6.自2020年3月24日停牌的太平星开发公司（Pacific Star Development）在答复新加坡证券投资者协会（SIAS）于12月23日发出的询问时说，直到集团能够完成公主湾公寓（Puteri Cove Residences）和Quayside未售出单位的成批出售，并确定集团的未来增长前景，董事会认为提交复牌计划书是没有意义的。公司正准备就延长呈交复牌计划书至2023年底一事，向新交所监管公司（SGX Regco）提供更多细节和说明。