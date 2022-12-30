三男疑助洗黑钱 涉款逾541万元

（早报讯）三名男子涉嫌唆使或提供银行户头，助不法之徒洗黑钱，涉及的金额超过541万元，将在星期五（12月30日）被控上法庭。

新加坡警方星期五发文告说，三名年龄介于23岁至28岁的男子，涉及两起诈骗案件。

第一起案件中，警方在2022年1月接到一名女子的报案，指她落入中国假公安骗局。据警方调查，23岁男子通过Telegram发送信息，称可以用现金换取Singapss资料，唆使他25岁的朋友，交出自己的Singpass资料赚钱。诈骗团伙使用25岁男子的名义在渣打银行、大华银行、汇丰银行注册三个银行户头，这些户头被用来洗黑钱，金额超过26万7000元。

另一起发生在2022年6月的案件，警方接到女受害者有关银行钓鱼骗案的报案。调查显示，今年4月27日，28岁男子为赚快钱，在大华银行及华侨银行开户头，过后以每个户头收取100元的价格，交出自己的提款卡或借记卡，以及网上银行信息等。这两个户头被用来洗黑钱，涉及的金额超过55万。

28岁男子也将妻子的Singpass资料交出，以换取100元现金。诈骗团伙利用男子妻子的资料，注册多个银行户头，这些户头被用于洗黑钱超过460万。

三名男子将在星期五被控上法庭。