本地股市星期五早盘上涨0.2％

（早报讯）受到隔夜美股上涨的带动，亚洲主要股市星期五（12月30日）早盘阶段普遍上涨，新加坡海峡指数也不例外，早盘上扬0.2%。

亚洲主要股市唯韩国下跌，香港和台湾股市领涨。

海指成分股午休前涨多跌少，怡和控股（JMH）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）领涨，午休前分别上涨1.41％、1.27％和1.11％。海指截至中午12时上扬6.45点或0.2％，报3255.69点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》采访时表示，海指星期五早盘上扬主要受到美股的带动，隔夜美股三大股指均出现技术性反弹。

星期五是2022年最后一个交易日，韩巍博士认为，在今年熊市背景下，海指虽有所下跌，但幅度一般比较小，也能够快速反弹，算是比较抗跌。明年市场情况或比今年更加乐观一些，但可能会下跌后再企稳。明年市场上的不确定性主要还是来自通胀和美国联邦储备局的加息。

美国劳工部隔夜公布的数据显示，美国上周首次申请失业救济人数小幅增长，仍接近历史低位。这一数据符合此前市场预期。此前有不少投资者担心该数据将反应出比预期更紧的就业市场，从而促使联储局进一步加息。

Defiance ETF首席执行官雅布隆斯基（Sylvia Jablonski）在与彭博社的采访中说：“实际上，我并不是那么害怕科技股的下跌，我认为它们将在晚些时候出现复苏，投资者现在有点太惧怕科技股，他们或会错过未来6到9个月内的反弹机会。”

Oanda Europe的高级市场分析师克雷格（Craig Erlam）说："投资者正以谨慎的心态迎接2023年的到来，首先为更多的加息做好准备，并预期全球范围内的经济衰退。中国在冠病封控措施上的突然转向，为2023年的开始带来巨大的不确定性。"

此前，意大利方面表示，没有在来自中国的入境旅客身上发现任何新变种病毒，这也提振了市场情绪。