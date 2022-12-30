凭微弱敲墙声 机警警员救出困浴室四天女子

（早报讯）女子突然音讯全无，亲戚寻人无果报警。警方上门调查与邻居了解情况时，机警的警员听到微弱的敲墙声，顺藤摸瓜，救出受困浴室四天的女子。

新加坡警察部队星期四（12月29日）在Instagram平台发贴文说，警方在11月27日晚接到失踪女子亲戚的报案，指已经四天联系不上女子。亲戚过后也到女子位于金文泰一带的公寓住家查看，但无人应门。女子的手机也处在关机状态。

来自金文泰警署的伊布努高级警曹长和米格达德警曹了解到情况后，立即前往女子住家调查。女子的邻居们也证实，已经有三四天没有见到她。不过，细心的警员观察到，女子住家门外还有一些包裹尚未取回，直觉告诉他们女子可能还在单位内，只是无法回应。

就在这时，警员发现墙壁的另一边传来轻微的敲击声。他们立刻采取行动，在保安的协助下进入到女子单位内。

单位内昏暗空荡，他们往屋内走时，敲击声越来越清楚，疑似来自于浴室。米格达德喊道：“女士，我们是警察，是来帮你的。”女子听到声音后立刻回应。

警员发现，原来浴室的门把手坏掉，女子受困其中。他们立刻强行破门，并为女子递上浴巾和衣物。

女子获救后忆述自己的经历说，她四天内无法联系外界，也没法逃出，她只能试着拍打墙壁，希望有人发现她在求助。

米格达德则说，女子获救后流着眼泪感谢他们，她的身体无大碍，救护人员过后为她作进一步检查。