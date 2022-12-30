（早报讯）牛车水年货市场竞标结果出炉，史密斯街的两个旺摊由“牛车水广州腊味”摊主叶伟强标得，登婆街的30个摊位则由夜市承包商AYE Concepts标得。

牛车水节庆筹委会联合主席陈玟龙星期五（12月30日）答复《联合早报》询问时透露上述消息。有意租下摊位的业者可直接联系得标者，或电邮牛车水筹委会（PA_KRETAAYERCC@pa.gov.sg）了解详情。

《联合早报》12月9日报道，来年农历新年的牛车水年货市场调整竞标安排，不再允许业者竞标独立摊位，而是分两大区——史密斯街一带的两个摊位和登婆街的36个摊位，让业者投标。一旦下标，就要包下整区的所有摊位。

竞标活动上个星期四（22日）截止，比原定的19日迟了三天。出于安全考量，供竞标的摊位也从原先的38个摊位减少到32个摊位。

今年的年货市场共有280个摊位，横跨史密斯街、宝塔街、丁加奴街和登婆街。280个摊位中，只有32个摊位开放竞标，剩余摊位主要由沿街店主自己包下或出租给他人。

年货市场将从1月1日举行至1月21日大年除夕，每天的营业时间为上午10时至晚上10时，除夕夜获特别批准营业至隔天凌晨1时。

登婆街明年1月1日至22日在特定时段关闭道路

另外，为更好地管控人潮，从2023年1月1日起至22日，登婆街平日下午3时至晚上10时、周末中午12时至午夜和除夕夜（21日）早上10时至隔天凌晨2时将关闭道路，不允许车辆通行。

陈玟龙也提到，新加坡警察部队和新加坡民防部队将负责年货市场的人潮管控事项。筹委会正同有关当局合作，落实所须的安全措施，包括安排辅警和义工到场管控人潮。