明年1月起 注册电商平台将代海外卖家收8%消费税

（早报讯）2023年1月起，消费者网购不超过400元的低价商品，从海外空运或邮寄至我国时，也须缴付8%消费税。为此，已注册消费税的本地电商平台陆续更新系统，代海外卖家征收这笔费用，再支付给国内税务局。也有消费者赶在消费税调整前，上网购物，热销产品包括家用电器、美容产品等。

Lazada发言人星期五（12月30日）受询时指出，平台已通过海外商家注册（Overseas Vendor Registration）机制注册消费税，他们会代海外卖家向消费者征收消费税，卖家无须采取任何行动。

另一家电商平台Shopee发言人说，会在海外卖家于卖家中心标注的卖价和运输费上，添加8％消费税。之后平台会计算、收集，再根据现行汇率，把消费税直接汇给新加坡当局。

目前，为方便商品在我国边境清关，价值不超过400元的商品空运或邮寄进口可免付消费税。即将在1月1日生效的新措施，意味着向注册消费税商家购买进口低价商品的消费者，须支付较高的费用。此外，亚马逊、趣天网（Qoo10）等本地消费者常用的电商平台，都已在海外商家注册机制下，注册消费税。

不常网购的消费者苏文琪（34岁，经理）说，海外低价商品征收8%消费税，会影响她向海外卖家购物的意愿。她说，加入消费税后，若海外和本地卖家的售价、运输费总额差不多，她就会选择跟本地商家购买，因为一般上等候时间较短，商品出问题时也比较容易处理。

教育工作者万里晶（41岁）2023年3月即将搬家，她已陆续通过Shopee和淘宝购买一些家居用品如灯具、卫浴用品、地垫、鞋柜等。她在记者告知后，才知晓明年起向海外卖家购物须付消费税，但直言不会因此改变网购习惯。

“一般我会趁着打折或免运费时才购买，林林总总加起来，还是挺划算的。”