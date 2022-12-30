市场依旧谨慎 海指今年最后一个交易日表现平静

（早报讯）尽管隔夜美股上扬，但本地股市对中国开放后感染病例激增而担忧，在今年最后一个交易日表现平静。新加坡海峡时报指数星期五（12月30日）全天窄幅震荡，闭市报3251.32点，微涨2.08点或0.06％。

回顾整年，海指表现领先亚太市场，全年上涨超4%。4月初的3445.1点为全年日交易最高点；而10月的持续下滑，让指数跌至全年谷底2969.95点。

亚太地区股市方面虽然涨多跌少，但整体表现不温不火。其中，上海股市上涨0.51%，领涨区域股市。台湾和深圳股市齐涨0.37%；悉尼和香港股市分别上涨0.26％和0.2%；东京股市微涨0.83点；而首尔股市则下滑1.93%。

本地股市全场成交量7亿1104万股，总成交额5亿3665万元。上升股281只，下跌股206只。

成份股方面，17只上涨，九只下跌，四只持平。

涨幅最大的是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），前者起1.48％，收报2.74元；后者起1.27％，收报1.59元。

跌幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和新科工程（ST Engineering），分别滑落1.68％和0.89％，报2.93美元和3.35元。