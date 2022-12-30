公用局在全岛安装多400水位感应器 降低淹水风险

（早报讯）气候变化导致极端天气频发，为了应对更高的降雨量和降低淹水风险，公用事业局今年在全岛安装了多400个水位感应器，将水位感应器数量增至近1000个。

根据公用局星期五（12月30日）发布的文告，公用局今年在全岛多处，包括加冷河、白沙公园附近的阿比阿比河（Sungei Api Api）和武吉巴督沟渠，安装了多400个水位感应器，以加强防洪能力。

公用局指出，大雨导致排水沟和沟渠的水位迅速上升，有了实时监测现场情况的系统，当局能预先警报公众，并动员快速反应小组前往受影响地区处理淹水问题，如清除堵塞物、装置便携式防洪屏障和管理交通。

公用局近年来也完成多项改善排水设施和垫高道路的工程，这些措施成功将我国易淹水地区从1970年代的3200公顷，减少到少于30公顷。

公用局在比达达利兴建中的阿卡夫湖（Alkaff Lake）及在惹兰勿刹赛阿威路（Syed Alwi Road）附近建造的大型储水池（detention tank），将按计划分别在2023年第三季和2025年竣工。

今年8月，公用局也垫高了联邦巷和榜鹅道（通往淡滨尼快速公路的支路）的路段，降低淹水的风险。这些路段过去曾因暴雨而发生突发性淹水。

公用局也正与汽车应用Motorist SG合作，利用公用局的淹水风险警告与突发淹水事件的数据，提供应用用户特定位置警报。应用也可建议用户其他的路线，让他们避开有淹水风险或突发性淹水的地区。

在东北季候风季节，公用局也会加强检查关键设施的排水设施和淹水风险较高的地点，以确保这些地点附近的公共排水设施能排放雨水。同时，公用局将提供低洼地区的居民防洪屏障和防洪袋等防洪设备。