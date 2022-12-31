【工人党新年献词】毕丹星：工人党在国会积极为新加坡人发声

（早报讯）过去一年，工人党积极地在国会为新加坡人发声，向政府传达人们关切的课题和愿望，包括生计问题、如何应对通货膨胀和组屋价格攀升等。

工人党秘书长、国会反对党领袖毕丹星星期六（12月31日）发表新年献词，回顾了工人党议员2022年在国会提出的课题，以及工人党如何通过基层活动组织居民和义工。

毕丹星说，这一年来包括新加坡在内的许多国家开始与冠病共存，生活本应回到疫情暴发前的情况。不过，供应链问题因为各国开放和俄罗斯侵略乌克兰而加剧、能源和粮食供应危机接踵而来，以及全球陷入1970年代以来最严重的通胀。

“工人党相信为了尊严而奋战是人类的共同点，而人们的声音须被听见。”

这推动工人党在国会里，向政府反映新加坡人关注的课题，致力于改善社群的生活。

例如，工人党反对政府在目前通胀的大环境下提高消费税，并建议政府通过征收财富税和制定更累进式的企业税来增加收入。也在转售和预购组屋价格不断攀升时，探讨其中的原因和要求政府公开发展预购组屋的费用。

在社区方面，工人党在2022年8月13日举行了2020年大选后的第一场大型晚会，近1400人参与。9月，工人党青年团和政策研究组联办了政策挑战赛，让参与者撰写“休会动议”体验国会的工作。

毕丹星也借着这个机会感谢支持和相信工人党的居民、义工、捐款者和党员。