10时半后让食客续喝 汽水罐装啤酒 餐馆违令卖酒被罚5500元

越南餐馆违反冠病措施，不仅用汽水罐装啤酒，没有确保安全距离，甚至还在晚上10时半后让食客继续喝酒，星期五（12月30日）被判罚款5500元。

违反条例的餐馆是位于福士路（Foch Road）的“Am Thuc Vietnam”，它店面的招牌是“Lau De 44”。

2021年12月11日晚上11时08分，一组安全距离大使到这家餐馆进行例行检查。

根据冠病19（临时措施）（管制令）条例，当时餐馆必须确保所有座位之间都保持一米距离。

不过当安全距离大使到餐馆检查时，却发现至少三处座位之间距离仅有52公分至82公分之间。

按照条例，餐饮业在冠病管制措施实施期间，也不得在晚上10时半后让食客继续饮用酒精类饮料。

安全距离大使发现，虽然餐桌上都放着汽水罐，但数名食客却喝得醉醺醺，将饮料倒出来后，才发现饮料罐内装的都是啤酒。

在询问下，食客虽然承认餐馆职员的确有告知他们在10时半后不能卖含酒精的饮料，但他们没有阻止食客将剩余的啤酒倒入汽水罐中，甚至还送来装进汽水罐的啤酒。

上述餐馆的代表星期五出庭，承认两项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例的罪行。

代表求情时为自己的行为道歉，答应不会重犯，恳求法官轻判。

法官最终判餐馆罚款5500元。