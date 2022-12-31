更新消费税系统 多家油站今晚暂停营业一至六小时

（早报讯）新年前夕准备深夜外出的驾驶者要注意了，配合电脑更新消费税系统，全岛多家油站会从星期六（12月31日）晚上10时起陆续暂停营业，时长从一小时至六小时不等。

《联合早报》记者星期六上午走访数家油站后发现，新加坡石油公司（SPC）全岛油站会在星期六晚上11时20分至2023年1月1日凌晨零时30分关闭。换言之，驾驶者无法在这段时间内添油。

另一家燃油零售商加德士（Caltex）位于金文泰2道的油站也张贴通告，指系统会在星期六晚上11时40分至隔天凌晨零时30分暂停，并对给消费者带来不便致歉。油站工作人员透露，由于大家都需要更新系统，全岛油站几乎都会在同一时间暂停服务。

此外，新加坡埃索（Esso）在脸书贴文，指一些埃索油站会在星期六晚上10时至星期天（1月1日）凌晨4时关闭，以进行系统提升工作；驾驶者可从油站便利店玻璃门所张贴的海报上，了解附近哪家埃索油站有营业，以满足这时段的添油需求。

蚬壳（Shell）同样在脸书贴文，指所有油站会在星期六晚上11时30分至2023年1月1日凌晨零时20分暂停营业。

根据消费者协会燃油零售价格比较网站“Fuel Kaki”资料，较多车主使用的95辛烷值（Octane 95）汽油，不同公司的每公升售价介于2‬‬‬‬.‬‬‬‬6‬‬‬‬8元至2‬‬‬.‬‬‬7‬‬‬3元。1月1日起消费税上涨至8%后，各油站的汽油、柴油售价料也会随之调整。