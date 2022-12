(早报讯)由于鱼尾狮公园的的人潮已超过人数顶限,警方在星期六(12月31日)一度宣布关闭该区域,公众只能离开,不能进入。警方过后在晚上8时50分发推文说,鱼尾狮公园已重新开放。

警方星期六晚上8时11分在推特宣布暂时关闭有关区域的消息。实时地图Crowd at Marina Bay显示,截至星期六晚上8时20分,除了鱼尾狮公园,滨海艺术中心前、浮动舞台和滨海湾金沙前的区域属“人潮拥挤”状态。

欲知更多滨海湾人潮情况的讯息,公众可上网查询。



