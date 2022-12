(早报讯)滨海湾一带跨年人潮再次出现爆满的情况,继鱼尾狮公园后,警方宣布暂时关闭富丽顿濒水区(Fullerton Waterfront)、金禧桥(Jubilee Bridge)以及滨海湾金沙活动广场三个区域。

警方星期六(12月31日)晚上10时24分通过推特宣布上述消息,并劝请公众避开受影响的区域。



Due to large crowds at the Marina Bay Singapore Countdown 2023, the Police have closed access to the following areas.



Members of the public are advised to avoid them:



1. Fullerton Waterfront (including Merlion Park)

2. Jubilee Bridge

3. Marina Bay Sands Event Plaza— Singapore Police Force (@SingaporePolice) December 31, 2022