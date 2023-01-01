消协“省钱之友”应用显示产品单价 让消费者货比三家

（早报讯）消费者今后可通过“省钱之友”（Price Kaki）手机应用，查看1200多种日常用品的“单位定价”，从而货比三家，做出更明智的消费选择。

新加坡消费者协会发文告说，在这项试验计划下，“省钱之友”将以100克或100毫升为单位来显示产品的单价（Unit Price）。单位定价也简称为单价，是指商品的一个计量单位的价格。

目前有四大种类的产品会显示单价：

鲜奶和超高温灭菌UHT牛奶（例如鲜奶、豆浆饮品、椰浆） 油、酱汁和调味品（例如食用油、蚝油、枫糖浆） 包装或罐装饮料（例如冰镇果汁、运动饮料isotonic drinks） 家居用品（例如洗衣粉、漂白剂、洗发水、护发素）

“省钱之友”是消协在2019年推出的手机应用。消协在回答《联合早报》询问时说，单价显示功能仅限于已包装好的产品。

单价显示实验计划将持续到2023年3月。消协欢迎消费者在使用后，通过应用或脸书提出反馈。消协将根据反馈做出相应调整，最迟将在2023年9月底，把单价显示功能扩大到6000多种产品。

发言人说，要知道单价，消费者可以选择输入想选购的产品，比如鲜奶，应用就会显示不同品牌不同口味的鲜奶的单价。如果要比较特定产品的单价，比如某品牌的麦片，消费者可以通过扫描该产品上的条码，应用就会列出不同超市标明的这个产品的单价。