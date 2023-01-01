五场邻里烟花秀 璀璨迎接2023年

（早报讯）20多场社区跨年倒数活动、五场绚丽的邻里烟花秀，各区居民不必出远门，于住家附近就可以在热闹欢腾的气氛中挥别2022年，迎接2023年。

榜鹅综合社区中心One Punggol星期六（12月31日）晚上9时左右就已出现大批人潮，在午夜时分之前观赏歌舞表演，并参加各种游戏活动。

到晚上10时左右，公众纷纷移步到榜鹅综合社区中心五楼的顶层，等待午夜的到来。为了管控人流，人民协会把上顶层的人数控制在1000人。

榜鹅综合社区中心One Punggol午夜前就已出现大批人潮，在午夜时分之前观赏歌舞表演，并参加各种游戏活动。（白艳琳摄）

为了观赏烟花秀，几天前特地购买了两张折叠椅子的李宣莹（23岁，学生）与男友，在五楼顶层开放入场后，便抢先占了观赏烟花的最佳位置。

她说：“我们原本打算去滨海堤坝观赏烟花，但是临时觉得那里会很多人，所以我就上网搜索观赏烟花的好去处。这个社区中心刚开幕，我们都没有来过，便选择了这里。”

方美玲（43岁，公务员）与丈夫、三个儿子和两个侄子，从附近购物商场打包了晚餐，在晚上10时左右到五楼顶层，一同享用告别2022年的晚餐，并观赏烟花。

住在附近的她说：“这里很方便，烟花秀结束后，我们打算走路回家。如果去到滨海湾还得烦恼怎么回家。”

2022年的最后几秒钟，全场一起倒数跨年。长约八分钟的烟花秀结束后，公众彼此祝贺新年快乐，现场温情满满。

除了榜鹅综合社区中心，也有许多公众聚集在榜鹅水道公园和榜鹅水滨坊（Waterway Point）观赏烟花秀。

这是自2020年冠病疫情暴发以来，社区首次恢复举办大型实体跨年倒数活动。人民协会举办了超过20场社区跨年倒数庆祝活动，其中文礼、榜鹅、淡滨尼、麦波申和吉丰举行烟花表演。