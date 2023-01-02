世界羽联2022奖金榜 骆建佑9万元列第40名

（早报讯）在世界羽联发布的2022年赛季奖金榜中，我国头号男单骆建佑以6万9182.50美元（约9万2840元，下同，1美元为1.34新元）在全部羽毛球选手中名列第40位，为我国球员之首。

26岁的骆建佑2022年虽然没有冠军入账，但他在印度公开赛打入决赛，印度尼西亚公开赛和大师赛分别打入八强和四强，新加坡公开赛挺进了半决赛，欧洲三站巡回赛也取得两个八强和一个四强的成绩，表现稳定。

凭借上赛季稳健的发挥，骆建佑的世界排名升至职业生涯最高（第三位），也追平了我国羽坛历史。他在年底还搭上了总决赛列车，在小组赛排名第三的他收获了1万6500美元的奖金。

骆建佑在2023年赛季的首场比赛会是下周在吉隆坡进行的马来西亚公开赛，这项比赛从750等级升至1000等级，他的首圈对手是中国球员李诗沣。

除此之外，我国头号混双组合许永凯／陈薇涵以2万2152.51美元排在第113位。

世界第一安赛龙和山口茜位列男女榜首

世界排名男单第一的安赛龙去年豪取八个冠军，以40万4125美元位居收入榜首。安赛龙的八个冠军中其中六个来自巡回赛，且都是高级别冠军，例如全英赛和年终总决赛，另外两个则为欧锦赛和世锦赛。

单赛季豪取六个巡回赛冠军，丹麦名将安赛龙是名副其实的“吸金王”。（法新社）

继安赛龙之后，收入第二高的球员是来自日本的女单山口茜，她一共获得26万8300美元。

有趣的是，在世界羽联2022年赛季奖金榜排名前十的大部分是女球员。戴资颖（台湾）、黄雅琼（中国）、陈雨菲（中国）、何冰娇（中国）、安洗莹（韩国）、贾一凡（中国）和陈清晨（中国）都在榜上。除了安赛龙以外的前十男球员只有郑思维（中国）。