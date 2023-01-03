星期二开盘可关注股票

（早报讯）投资者期盼的“圣诞老人涨势”（Santa Rally）直到去年最后一个交易日也没赶来。美国三大股市上星期五（12月30日）全部下滑。标普500指数跌0.22％，报3839.50点；道琼斯工商指数下滑0.22%，报33147.25点；纳斯达克指数收跌0.11％，收于10466.48点。

新加坡海峡时报指数去年最后一个交易日表现不温不火，上星期五全天窄幅震荡，闭市报3251.32点，微涨2.08点或0.06％。本地股市全场成交量7亿1104万股，总成交额5亿3665万元。上升股281只，下跌股206只。

亚洲股市在新年的第一个交易日出师不利，澳大利亚和韩国股市星期二（1月3日）开盘后分别下滑1.44%和1.13%。

星期二可关注的本地股票：

*金味集团（Kimly Group）公布截至9月底的全年业绩报告，集团净利同比下降13.4%至3400万元；每股盈利下降17%至2.74分。全年的息税折摊前盈利（EBITDA）同比则增长3.8％达5180万元。在新收购的可爱鸡（Tenderfresh）业务带动下，集团的营收同比大涨33.1%至3亿1770万元。董事会建议派发有史以来最高的每股1.12分股息，建议结果有待1月18日的股东大会批准。

*优特科技国际（Oiltek International）盘前宣布，全资子公司Oiltek Sdn Bhd获得了总值约4350万令吉（1324万新元）的合同，提高集团总订单额至2亿3600万令吉。集团预计全部订单将在18至24个月内完成。

*力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust，简称LMIRT）盘前宣布，因去年第四度印尼盾汇率大幅贬值，信托截至去年底的总杠杆比率上涨到44.25%至44.75%之间，高于去年11月披露的43.7%。

*亿仕登控股（ISDN Holdings）首个装机容量10兆瓦的小型水电站已于去年底开始商业运营，集团预计这将提高2023财年的收益。

*在新交所观察名单中的能源公司Eneco Energy宣布，集团的两间子公司RICHLAND GLOBAL和RICHLAND LOGISTICS SERVICES于去年底将持有的PT RICHLAND INDONESIA全部104万1765股，以每股1美元（约1.34新元）的价格脱售给印尼公司PT. KALIBRI LOGISTIK以及印尼商人阿古斯蒂安（Choki Agustian）。交易预计将于今年2月14日完成。脱售原因是PT RICHLAND INDONESIA在过去四年的营收一直停滞不前，同期毛利率也无突破。

*大信商用信托（Dasin Retail Trust）宣布，信托与中山市多家商场延长了两年物业和商业管理合约，延长的合约于今年头开始。