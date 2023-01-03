每户家庭再获300元邻里购物券 150元可在五超市使用

（早报讯）即日起，近124万户新加坡公民家庭可领取价值300元的社区发展理事会邻里购物券，其中150元可在超过300间连锁超市使用，另外150元可在超过2万个邻里商店和小贩摊使用。

五个社理会与人民协会星期二（1月3日）推出第三轮总值约3亿7140万元的社理会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）。这是自2021年12月政府首次发放邻里购物券以来，约123万8000户本地家庭第一次可用购物券在职总平价、昇菘、百美（Prime）、福星（U Stars）及好超市（HAO mart）五家连锁超市消费。

今年的购物券同样以数码形式发放，公众最迟须在12月31日前使用。

领取方式也和去年一样，每户家庭限一人到指定网址（go.gov.sg/cdcv）使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让他们也能使用购物券。价值300元的购物券，其中200元源自2022年财政预算案宣布的定心与援助配套（Assurance Package），另外100元源自2022年10月宣布的15亿元援助配套。

财政部长黄循财（左三）在海军部村庄为2023年社理会邻里购物券计划主持推介仪式，陪同他出席活动的包括（左起）东北区市长朱倍庆、西北区市长任梓铭、西南区市长刘燕玲、中区市长潘丽萍和东南区市长阀贺米。（萧紫薇摄）

为了方便公众辨别，可用在邻里商店及超市的购物券会以蓝绿色（teal）和黄色做区分，其中可用在邻里商店和小贩摊位的购物券有2元、5元及10元三种面值，但可用在超市的购物券面值则只有5元和10元。

公众付款时可用现金填补差额，若所使用的购物券数额比实际消费高，不能退款。使用购物券时，只须选择消费数额并出示QR码，让参与这项计划的商家和小贩使用RedeemSG手机应用或超市收银员扫描，即可完成交易。