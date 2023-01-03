伊丽莎白医院3亿5000万元大翻新 增加56个单人病房

（早报讯）拥有超过40年历史的伊丽莎白医院将耗资3亿5000万元进行大翻新，除了增加56个单人病房，医院也会把部分门诊服务搬迁到附近商场，为病患提供更便利的服务。

伊丽莎白医院星期二（1月3日）中午正式为翻新计划举行破“墙”仪式，翻新计划预计耗时三年完成。

IHH医疗集团指出，为满足日益增加的医疗需求和强劲的海内外需求，目前有112个单人病房的伊丽莎白医院将增加56个单人病房。不过二人和四人床位的病房会相应减少，总床位数量会从345个减至246个。

医院也会改善设施的可持续和无障碍设施。这包括满足建设局的绿色建筑标志白金奖（BCA Green Mark Platinum）、增加设施内的电梯数量和建设新的下车处和救护车停靠处。医院也会扩大急诊服务和内窥镜中心，并扩大放射和影像服务。

院方也推出伊丽莎白医院园区总体规划计划，通过将部分医疗服务转移至附近大楼，提升病患的舒适和便利。例如医院的生育中心和血液学与干细胞移植中心将转移至麒麟大厦（The Heeren），而放射科、体检中心和复健门诊中心已落户百丽宫。

为确保医院能继续提供主要临床服务，装修将会分阶段进行。为减少干扰，部分服务可能会暂时被迁移至大楼其他地方。若有需要，病患也可被转移至IHH医疗集团其他医院，包括鹰阁医院、伊丽莎白诺维娜医院和百汇东岸医院。