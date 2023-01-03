本地股市星期二早盘下跌19.27点

（早报讯）美国冠病变种病毒引发感染比例大幅升高，以及新加坡去年经济增长放缓，导致海指承压。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数星期二（1月3日）下跌19.27点或0.59%，报3232.05点，盘中最高点是3245.12点，最低点3212.63点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，美国公布的冠病变种病毒导致美指期货开盘下跌，影响了市场情绪。加上我国最新公布的经济增长数据疲软，导致海指早盘下滑。从技术层面看，海指长期处于高位震荡，有调整需求。在早盘跌破3220点后，本周指数大概率将继续震荡下行。不过，变种病毒的公布将对本地医药相关板块产生一定刺激，短期内可能继续走高。

海指成份股方面，13只下跌，四只上涨，三只持平。

领跌的是扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings），前者跌4.41%至1.3元；后者跌2.73%至2.85美元。

领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别起1.18%至3.42元，以及起0.9%至2.24元。

活跃股方面，天阶控股（The Place Holdings）和扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为3249万股和2755万股，前者价格无变化。

其他亚太地区股市涨多跌少，香港股市上涨1.31%，引领亚太股市；上海和深圳、台湾股市涨幅介于0.39%至0.99%；首尔和悉尼股市则分别下跌0.47%和1.29%。

根据彭博社报道，虽然中国最新公布的12月财新制造业采购经理指数从上月的49.4将至49，但是企业对开放后未来12个月的经济前景持乐观态度。

国泰君安国际首席经济学家周浩说：“随着重新开放加速，中国经济增长前景一直在改善。总的来说，最黑暗的时刻已经过去了。”