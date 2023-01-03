黄循财：2月预算案推出额外措施 助弱势和低收入群体

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财说，政府正探讨在2月14日宣布新一年财政预算案时，推出额外措施，以协助国人特别是弱势和低收入群体，应对生活费上涨带来的负担。

黄循财星期二（1月3日）在海军部村庄为2023年社理会邻里购物券计划主持推介仪式时说，政府了解大家对于生活费上涨的担忧，所以在制定财政预算案时，准备推出额外措施来帮助国人，特别是弱势和低收入群体。

“大家可以放心，政府一定会尽力，帮助大家应付物价上涨和通货膨胀带来的影响。”

除了邻里购物券，政府也通过其他的方式，帮助大家应对通货膨胀和消费税上调所带来的影响，包括在上个月为符合条件的公民提供高达700元的现金补助。今年1月也会为组屋住户提供水电费和杂费回扣，以及在2月为特定年龄层的公民填补150元保健储蓄填补。

社理会邻里购物券计划获得国人踊跃支持，截至2022年12月31日，有98.7%或120万户新加坡家庭领取2021年邻里购物券。去年5月发放的2022年购物券，也有高达96.2%或110万户家庭领取，消费总额超过2亿2800万元。

黄循财指出，新的一年里，世界局势将继续不明朗。全球的经济前景不乐观，而乌克兰战争可能还会持续一段时间，继续推高能源和食物价格。

“但是我有信心，只要我们保持团结，一定能像过去三年一样，渡过眼前的难关。只要我们秉持互信，继续携手并进，一定能克服任何挑战，建设更美好的新加坡。”