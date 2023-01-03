滨海湾花园羊肉黄姜饭要价29元引热议

（早报讯）一碟羊肉黄姜饭要价29元，食客将账单放上网，引起热议。

在网上流传的一则视频中，一名男子说：“猜猜看一盘只有三块羊肉的黄姜饭要多少钱？”镜头之后转向一张账单，一盘黄姜饭的价格是29元，加上7元的汽水，总额36元。

男子用餐的地点位于滨海湾花园的擎天树丛（Supertree Grove）旁的主题食厅Jurassic Nest。

男子用餐的地点位于滨海湾花园的擎天树丛旁的主题食厅Jurassic Nest。（庄耿闻摄）

该食厅里汇集了米其林料理，包括全球第一家米其林星级拉面、曾获米其林一星的了凡香港油鸡饭面、两年都被列入《米其林指南》的Nasi Lemak Ayam Taliwang等。

售卖黄姜饭的是Bismillah Biryani，摊位前还放着“必比登推介”（Bib Gourmand）的牌子。Bismillah Biryani曾六次进入“必比登推介”榜单。

视频在网上流传后，引来网民议论，有人觉得太贵，也有人认为价格取决于地点以及品牌。

菜单列明价格

《新明日报》记者走访Bismillah Biryani，发现顾客点餐都通过自助点餐机，菜单都明确标明价格。

顾客在Bismillah Biryani点餐都通过自助点餐机，菜单也明确标明价格。（庄耿闻摄）

从菜单上可见，普通的羊肉黄姜饭是16元，大份的羊肉黄姜饭是23元，而无骨羊肉黄姜饭加马铃薯则是29元，相信就是该网民所购买的黄姜饭。

一名员工受询时说，所有食物的价格都明码标价，若顾客有不满，可到公司网站反馈。