全岛快餐店有差价 义顺买套餐较便宜

全岛快餐店价格竟有差别！义顺商场卖的麦当劳巨无霸汉堡套餐，比勿洛商场便宜9角5分。

公众在勿洛广场（Bedok Mall）购买巨无霸汉堡套餐需支付8元6角5分，同一份套餐在星耀樟宜需付7元7角5分，在义顺纳福坊（Northpoint City）则只需7元7角，价格差距可达9角5分，而这类型的差价其实在本地快餐店很常见。

《海峡时报》记者在去年12月尾走访九个地区的25间快餐店，包括麦当劳、肯德基以及汉堡王。

这些快餐店坐落于六个购物商场、五个邻里地区以及三个民众俱乐部，而记者对比了麦当劳巨无霸汉堡套餐、肯德基两块鸡肉套餐以及汉堡王华堡套餐在不同地区的价格。

一番比较得出的结论是，商场的快餐店价格一般偏高，像是华堡套餐在四个商场的价格比三个邻里地区更贵。

根据图表，巨无霸汉堡套餐至少有四个价格，差价介于7角到9角5分之间，华堡套餐则至少有三个价格，差价最多为3角；两块鸡肉套餐则有至少两个价格，差价为5角。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授受访时说，公司实行价格差别是自然现象，商家使用这个做法在不同市场售卖类似产品。

卢耀群教授指出，一般而言，价格反映了生意成本，而成本因地段租金、工资和材料等支出而有所不同。

“若不同地段有相同的价格，低成本地区的消费者会变成在资助高成本地区消费者，而这是不可取的。”