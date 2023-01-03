本地股市星期二下滑0.17%

（早报讯）全球经济衰退风险为本地股市在新一年的首个交易日蒙上阴影，新加坡海峡时报指数星期二（1月3日）早盘一度下跌近1%，盘中稍有回升，以3245.80点作收，全天滑落5.52点或0.17%。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“海指低开，一度下滑超过20点，但在尾盘获得美国股市在去年最后一个交易日的表现提振而上涨。尽管美国预计会在今年放缓加息步伐，而且中国恢复经济活动，但投资者依然担心经济可能衰退而保持谨慎。中国突然放宽冠病防疫措施，也让市场对当地疫情大范围蔓延而感到担忧。”

股市全天全场交易量10亿零400万股，交易额8亿6408万元。上升股298只，下跌股263只。

跌幅最大的海指成份股包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、DFI零售集团（DFIRG）以及怡和控股（JMH），分别下跌5.88%、2.39%和1.65%，收报1.28元、2.86美元（约3.84新元）和50.06美元。

上升股包括丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）、胜科工业（Sembcorp Industries）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）涨幅分别为1.8%、1.78%和1.13%，报2.26元、3.44元和1.79元。