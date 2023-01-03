连续四个月疲弱 本地去年12月份制造业萎缩速度加快

（早报讯）受到外部需求疲软和电子产品需求放缓的拖累，我国去年12月份整体制造业和电子业的萎缩速度加快。经济师预期制造业的萎缩情况至少将持续到今年上半年。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期二（1月3日）发布的去年12月份数据显示，我国制造业采购经理指数（PMI）下跌0.1至49.7，电子业PMI滑落0.3至48.9。制造业已四个月持续萎缩。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

报告指出，制造业PMI和电子业PMI下滑，主要是由于新订单、新出口、工厂产出和库存等关键指标的收缩加快。新订单指数从11月的49.7进一步下滑到49.5，这已是该指数连续第五个月下滑。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说：“最新的采购经理人指数对制造业来说不是好兆头。电子产品需求的放缓和成本压力的攀升，正在压制整个制造业的发展。在新的一年里，地缘政治发展带来的全球不确定性，以及高通胀和能源价格波动带来的宏观经济风险依然有增无减。”

马来亚银行证券经济师蔡学敏在接受《联合早报》访问时说：“电子业是拖累制造业表现的主要因素。预计制造业收缩至少将持续到2023年上半年。美国和欧盟的需求增长疲软正在损害全球电子产品的需求和贸易，新加坡也将无法幸免。中国的重新开放或在一定程度上抵消这种疲软，但不足以使制造业或出口行业从萎缩中复苏。”

华侨银行首席经济师林秀心说：“这是2020年第四季度以来制造业PMI首次出现同比萎缩，部分归因于2021年第四季度的基数较高。不过，近几个月来，制造业的发展势头一直不稳，全球电子行业尤其感受到美国在半导体领域与中国展开竞争的做法带来的寒意。”

考虑到全球需求状况回落和电子业放缓，林秀心预计至少在今年第一季度，制造业将继续保持低迷。

大华银行高级经济师柳天成同样预计这种疲软将至少再持续一个季度。

他说：“由于电子产品需求前景不明朗及外部需求疲软，我们维持对新加坡2023年制造业收缩5.4％的预测。我们预计美国和欧洲等采取了激进货币紧缩政策的国家今年将陷入衰退，而它们是新加坡的关键终端市场。这将直接影响我国制造业和外向型服务业，并反映在整体制造业和电子业PMI的持续下滑上。”