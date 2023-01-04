星期三开盘可关注股票

（早报讯）投资者对经济前景的担忧，导致三大隔夜美股星期二（1月3日）集体高开低走。纳斯达克指数收跌0.76％，收于10386.98点；标普500指数跌0.4％，报3824.14点；道琼斯工商指数微跌0.03%，报33136.37点。

新加坡海峡时报指数星期二早盘一度下跌近1％，盘中稍有回升，以3245.80点作收，全天滑落5.52点或0.17％。本地股市全场交易量10亿零400万股，交易额8亿6408万元。上升股298只，下跌股263只。

亚太区域股市星期三（1月4日）早盘涨跌不一，东京股市下滑1.28%，澳大利亚和韩国股市则分别上涨1.22%和0.14%。

星期三可关注的本地股票：

*亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）盘前宣布，信托将以2900万美元（约3901万新元）从CH Tenderfoot Hill手中购买位于美国科罗拉多斯普林斯（Colorado Springs）的酒店。这是一家新建的长住型酒店，共119间客房。截至去年10月的年客房平均收入（RevPAR）约129美元。收购预计将于今年第一季完成。信托星期二收报0.35元，股价无变化。

*华联商业信托（OUE Commercial REIT）透露，信托旗下的新加坡乌节希尔顿酒店（Hilton Singapore Orchard）去年7月初至9月底的客房平均收入（RevPAR）环比增加10.2％至332元。此外，乌节侧楼（Orchard Wing）在进行10个月的翻修后，客房数量恢复至1080个，并已于今年重新开门迎客。信托单位价格星期二起1.49％，报0.34元。

*翱兰集团（Olam Group）宣布，独资子公司翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称ofi）获得2亿5000万美元（3亿3656万新元）的两年期循环信贷，用来为ofi的现有贷款再融资，以及用于一般公司开销。Olam Treasury为贷款者，翱兰集团将先做担保，但会在ofi首次公开售股并从集团分拆出来后，转由ofi担保这笔贷款。翱兰集团星期二股价起2.06％至1.49元。

*百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）联合同IHH医疗保健（IHH Healthcare）为旗下的伊丽莎白医院（Mount Elizabeth Hospital）进行为期三年的大型翻新工程，预计会耗资3亿5000万元。除了提升设备和科技之外，还会扩充医院的紧急部门、住院和门诊治疗中心，同时也会改良病房格局。信托星期二股价起0.27%至3.77元。