阿裕尼弯抢劫钱币商案 最后一名劫匪判监七年鞭12下

（早报讯）与另外八人犯下阿裕尼弯抢劫案的男子在潜逃近八年后落网，他认罪后被判坐牢七年和打鞭12下，是最后一名被治罪的劫匪。

这起轰动一时的钱币兑换商劫案发生在2014年11月5日凌晨约1时许，九名马来西亚籍男子在阿裕尼弯第110座组屋的停车场，抢劫钱币兑换商阿里·尤索夫，夺走七种货币共62万4036新元现款。

被告斯瓦然（36岁）是在去年7月被捕，他星期二（1月3日）下午在国家法院承认一项结伙抢劫的控状，另有一项共谋偷车的控状交由法官下判时考虑。

控方指被告一开始就有份策划劫案，并且在案发时直接参与执行计划，应与大多其他同伙面对一样的惩罚。被劫走的大部分款项至今也未被起获。

其余八名男子早前已先后落网和认罪，包括主谋达扎纳被判坐牢九年和打鞭12下，另有六人被判监七年和打鞭12下，以及一人被判坐牢五年九个月与打鞭12下。

根据案情，被抢的阿里在其岳父开设的钱币兑换公司担任经理，负责开车接收跑腿从外国带回新加坡的各国货币。2014年4月，达扎纳与其他同伙计划抢劫阿里，当时29岁的被告因欠达扎纳钱，后者找他加入抢劫计划，并承诺以此抵消被告的债务，被告因此答应一起犯案。

一伙人在犯案前多次来新加坡搜集资料，掌握了阿里运送货币的情况和路线，以及“练习”如何执行抢劫计划等。案发两天前，被告等人原本已准备犯案，但因阿里把车子停在有电眼的地方，他们最终没有动手。

案发晚上，被告与同党戴上面罩，并且在指尖上贴了膏药布，避免犯案时留下指纹。午夜12时许，阿里开车载着当时仅两岁大的儿子来到樟宜机场，在接收两袋装有新加坡、美国和文莱等各国货币的行李箱后，开车前往岳父的家。

被告等人开车尾随在后，当阿里驶入阿裕尼弯第110座组屋的露天停车场后，他们将车子挡在阿里的汽车前面，接着冲下车并侗言要杀害阿里的儿子。其中一人用铁撬砸碎车窗，另一人则打开车门将阿里拖下车，对他拳打脚踢。

被告等人劫走装有现钞的行李箱后开车逃离。警方接到附近居民的报案赶到停车场，把阿里送入医院。被告的其中六名同伙在案发不久后先后落网，另有两人则分别在2021年7月和11月被捕。