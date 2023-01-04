六旬叔魂断公路 男子涉替罗厘司机顶罪皆被控

（早报讯）男子被指开罗厘撞死骑脚踏车过马路的六旬叔，事后却否认是司机，另一名男子则涉嫌为了顶罪多次向警方谎称是司机，两人在企图妨碍司法公正和其他罪名下被控。

这起致命车祸发生在2022年4月16日下午5时许，地点在朝友诺士连路（Eunos Link）方向的惹兰友诺士（Jalan Eunos）路段。

同样来自印度的乌达亚班（24岁）和拉杰迪兰（28岁）在2022年12月28日被控上国家法院。

乌达亚班被指事发当天驾驶罗厘行经上述路段时，没有让路给骑着脚踏车过马路的阿都阿兹（64岁），迎面撞上后者，导致后者伤重身亡。

乌达亚班被指否认是肇祸罗厘司机，因此被控一项抵触公路交通法令和一项企图妨碍司法公正的控状。

拉杰迪兰则面对两项提供假资料和一项企图妨碍司法公正的罪名。

控状指他向当局谎称自己是肇事罗厘司机，并在2022年4月16日晚上10时许，以及18日早上10时许，两度到警署录口供时声称自己是司机，试图替乌达亚班顶罪。

控状没提及两名被告的关系，以及谎言如何被拆穿。

拉杰迪兰有意认罪，法官批准两名被告各以1万5000元保释在外，案展2月6日让拉杰迪兰认罪，乌达亚班的案件则展期至2月3日进行审前会议。

妨碍司法公正的罪名若成立，被告将面对长达七年监禁或罚款，或两者兼施。

在公路交通法令下，开车撞死人的罪名一旦成立，被告将面对长达三年监禁，或罚款高达1万元，或两者兼施，外加吊销各级驾照长达八年。