男子酒驾撞路人致骨折 判监四个月罚款和吊牌

（早报讯）两瓶啤酒下肚后开车，男子在停车场失控冲上人行道，24岁青年被撞至脚踝骨折。青年接受两次手术，前后拿了超过三个月病假才复原。

来自马来西亚的被告陈国华（50岁），于星期二（1月3日）承认酒驾和驾驶时没留意路况，导致他人重伤的罪名，另一项罪状交由法官一并考虑后，被判坐牢四个月，罚款3000元，以及吊销驾驶执照七年。

车祸发生在2020年10月12日晚上11时53分，地点在勿洛北1道第549座组屋停车场的支路。

案发当天下午4时许，被告在小贩中心喝了两瓶啤酒，傍晚6时许开车上班。晚上11时许，他在下班后开车到事发停车场，结果在支路上出事。

24岁青年阿兹米当时坐在人行道旁一道矮墙上，被告的汽车突然失控冲上人行道，撞到阿兹米。汽车撞人后没马上停下，继续往前冲，撞倒停在前方的一辆电单车。

交警到场调查时，发现被告身上有浓烈的酒味，于是安排酒精测试，并在确认他酒驾后将他逮捕。

进一步的检测显示，被告呼出的每100毫升气体中含有117微克酒精，是法定限制35微克的三倍多。

阿兹米事后在樟宜综合医院接受治疗。他的左脚踝骨折，动了两次手术，拿了95天病假休养。

控方指被告不仅导致青年受重伤，事发前喝了酒还开车上班，过程中可能造成的潜在伤害也不容忽视。代表律师则认为，被告仅伤到受害者的脚踝，没有伤及身体的要害，恳请法官判他较短期的监禁。（人名译音）