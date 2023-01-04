本地企业去年第四季的付款情况改善

（早报讯）本地企业的付款情况有所改善，更多企业能按时付款。其中建筑业者的表现最好，拖延付款的情况连续第三个季度下滑。不过整体延迟付款比率已经连续三年超过按时付款的比率。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）星期三（1月4日）发表文告说，本地企业在去年第四季按时付款的比率环比上升0.06个百分点至41.08％，同比则上升0.26个百分点。

延迟付款比率则环比下滑0.03个百分点至44.15％，同比下滑0.18个百分点。

在部分还款方面，比率比前一季下跌0.1个百分点至14.7％，同比下滑0.15个百分点。

商务信贷资料中心是在分析本地企业的超过240万笔付款交易后取得上述数据，该中心是国际商业信用及信息咨询公司邓白氏旗下的机构。

按时付款是指至少九成的账单在约定期限内结清，延迟付款则指超过50％的账单未能在约定期限内结清。部分付款是介于50％至90％。

调查涵盖建筑、制造、零售、服务，以及批发贸易共五个行业。其中三个行业的延迟付款情况，不论是与前一季还是和前年同期比较，都有所改善。

建筑业者延迟付款的比率环比下跌0.1个百分点至55.6％，其中特别贸易承包商的进步最大，延迟付款比率环比下滑0.2个百分点至55.45％。

零售业和服务业的延迟付款比率分别滑落0.18个百分点和0.06百分点，至43.32％和43.12％。

制造业却面对市场需求下滑的困境，延迟付款比率环比增加0.08个百分点至38.48％。其中电子业的情况最严重，延迟付款比率环比上升1.51个百分点至44.76％。

批发贸易的延迟付款比率也上升0.15个百分点至40.25％。