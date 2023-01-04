本地股市星期三早盘微跌0.33点

（早报讯）投资者对美国经济前景担忧，以及资金回流港股市场，导致亚太区域其他市场相对逊色。本地股市星期三（1月4日）持续横摆，截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌0.33点或0.01%，报3245.47点，盘中最高点是3256.37点，最低点3238.7点。

其他亚太地区股市延续本周早盘涨多跌少的节奏。其中，香港股市大涨2.31%，涨幅继续领先区域股市；悉尼和首尔股市分别上涨1.5%和1.47%；上海和深圳也各涨0.32%至0.23%；台湾和东京股市则分别下滑0.05%和1.24%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，美元走低让市场更加担心美国经济衰退，资金可能将从美国流入货币更具保值能力的市场，美股表现在一定程度上影响了本地投资者的情绪。此外，中国解封吸引资金快速回流港股，资金注入有限也是导致本地股市近期平静的因素。不过，由于本地企业去年第四季业务表现稳定，预计海指近期将维持在3200点以上。

美国投资研究机构CFRA Research首席股票策略师斯托瓦尔（Sam Stovall）在彭博电视上说，美国今年市场的担忧是衰退有多严重，尤其是当收益率曲线倒挂时；同时，预计公司也将陷入盈利困境。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：“市场对中国第二季更多重新开放举措的预期越来越高，投资者需忍受短期波动，以获得长期收益。”

海指成份股方面，17只下跌，10只上涨，三只持平。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和城市发展（City Developments），分别滑落7.03％和2.45％，报1.19元和7.96元。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和怡和控股（Jardine Matheson），DFI零售集团起2.8%至2.94美元，怡和控股起0.77%至50.83美元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为1亿3805股和5036万股，前者下滑2.19%。