业界推出行业准则提升室内空气素质 呼吁监管空气污染物排放

（早报讯）为提升室内空气质量，我国推出行业准则，推动业界减少使用危害人体的污染物。业界也呼吁政府监管室内产品中常见的空气污染物甲醛的排放，并给予采用低排放产品的企业奖励。

由新加坡工商联合总会、新加坡家具工业理事会和新加坡绿色建筑委员会联合成立的可持续空间行动联盟（Alliance for Action on Sustainable Spaces）星期三（1月4日）推出室内空气质量行业准则，旨在鼓励室内空间材料制造商与使用者限制甲醛（formaldehyde）排放，以改善室内空气素质。

甲醛是一种刺激性化学污染物，一般从建筑材料或家具装潢释放出，若在空气中浓度太高，对人体健康有害。

永续发展与环境部长傅海燕出席在设施服务公司C&W Services举行的推介仪式，并与40多名名业界人士进行炉边谈话。她指出，政府将认真考虑行业准则，但在决定是否要监管或通过新法规前，须进行严格的评估和确定受管制对象。

室内空气质量行业准则包括三项建议，呼吁政府监管室内产品与家具的甲醛排放、奖励采用低排放的产品和解决方案的供应与制造商，以及建立数据库，以记录低排放产品和解决方案。

准则也鼓励业界对室内产品和装饰品制定排放限制、采纳我国室内空气标准守则、行业应申请相关认证、实施工作场所安全与卫生准则，以及监测室内空气素质并采取缓解措施。