领取邻里购物券 民众俱乐部现人潮

（早报讯）2023年社区发展理事会邻里购物券发放第二天，部分民众俱乐部出现排队人潮，绝大多数为年长者，他们平均须等候30分钟至一小时，才可领到纸本购物券。

《联合早报》记者星期三（1月4日）上午走访义顺、坎贝拉一带的民众俱乐部，发现一些没有智能手机或不熟悉数码购物券操作的年长者，纷纷前往住家附近的民众俱乐部排队领取购物券，其中坎贝拉民众俱乐部上午约10时网络伺服器宕机约一小时，无法处理领取购物券手续。

居民委员会代表李明平（60岁）早上9时55分带三位居民到坎贝拉民众俱乐部，准备领取纸本购物券，但被工作人员劝请之后再来。他指现场目测有40人至50人排队，以年长者居多。

“工作人员有张贴通告，上面有民众俱乐部电话，我当下决定回家。中午12时许再来时，排队人潮已减少，我顺利在40分钟内领到购物券。”

在义顺中民众俱乐部排队的家庭主妇宋细妹（59岁），获得派驻在现场的资讯通信媒体发展局数码大使细心指导，顺利使用手机领取数码版购物券。

“我虽然有Singpass账户，但没习惯使用手机上网，因此前两轮购物券都是使用纸本购物券，也方便和家人共享，如今有了数码购物券，会尝试使用。”

截至星期二（1月3日）晚上10时30分，已有超过45万户家庭领取了最新一轮的社理会邻里购物券。

义顺纳福城平价超市出现技术问题

另外，记者走访义顺纳福城职总平价超市，发现收银台张贴通告，指鉴于技术问题，消费者暂时无法使用邻里购物券付款。