离婚妇陷入六年爱情骗局 为爱人洗黑钱监30周

（早报讯）离婚女经理堕入网络爱情骗子的圈套，与英国籍的工程师谈了六年的“恋爱”，不但掏钱支付他的医药费，还给他自己的银行户头资料，为他洗黑钱，被判坐牢30周。

代表律师指被告梅尔乐也是受害者，恳请法官判她有条件释放或罚款即可。法官则指被告曾接到警方的劝告信，也有足够理由怀疑在帮骗子洗黑钱，却继续配合干案。

被告面对16项拥有和转移赃款的罪名，她不认罪，法官经过审讯判她其中14项罪名成立，另两项则无罪释放。

案发时，被告是一名48岁的离婚妇，育有20岁的女儿和19岁的儿子，在一家船用油漆公司担任运营助理经理。

2012年，她与烂赌欠债的丈夫离婚，同年在脸书结识自称54岁的英国籍男子“马克”。对方向她示爱，展开长达六年的“追求”，通过各种聊天平台与被告谈心。被告堕入情网，虽未曾与对方见过面，或通过视讯聊天，却从没起疑。

两人交往一年多后，马克开始以银行户头冻结为由，向被告借钱缴交医药费、房屋保险等，被告也多次自掏腰包帮他。

被告还将自己的银行户头资料交给对方，以为他要把钱转账到她的户头，结果她一分钱也没收到，银行户头还变成洗黑钱的工具。

2018年，三名女子相继落入骗案，共把8万3000元转到被告的户头。马克称这些是客户和朋友转账的，要她把钱转到国外的户头，她就跟着指示照做。警方后来查出被告是户头持有人，导致她惹上官司。

调查显示，被告早在两年前也在马克的指示下转移来历不明的款项。警方当时发出劝告信，指这些款项是诈骗案赃款，但她仍然信任马克，继续与他联络。

被告已针对罪成的裁决和刑罚提出上诉。