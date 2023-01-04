酒后拿刀砍15岁女儿 母亲被判监14个月

（早报讯）妇女酒后对15岁幼女破口大骂，挥厨房刀砍向幼女大腿。警员接到通报上门调查，妇女用各种理由把警员打发走后，将警员上门一事怪罪到幼女头上，拿起电风扇和地板钩球棒继续暴打她，后来才自首坦承罪行。

这名40岁的妇女早前承认一项用利器伤人的罪名后，星期三（1月4日）被判监14个月。

受害者是被告的幼女，案发时仅15岁。为了保护幼女，法官谕令媒体不得报道任何会泄露她身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告2022年6月19日晚上在家里喝酒，她的两个女儿、一个儿子和女佣当时也在家。

午夜时分，被告突然闯入幼女房间对她发飙大骂，还把长女叫过来，问后者是否要把幼女杀掉，吓得长女不敢吭声。

隔天凌晨1时37分，被告发怒拿了一把厨房刀砍向幼女大腿，幼女试图反抗，结果右手臂和大腿都被砍伤。

被告见幼女鲜血直流，指示幼女自行清理地上的血迹后，继续对幼女大喊大叫，还拿出铁汤勺打她。

警方接获邻居报案后上门查看时，被告赶紧指示幼女躲在厕所。

被告随后应门，向警员谎称自己与长女说话比较大声，并没有起争执，把警员打发走。

她过后把警方上门一事迁怒于幼女，拿起电风扇暴打她，打到风扇当场断掉。接着，被告还拿出两根地板钩球棒，继续往幼女身上打。

被告后来停手，让长女为幼女包扎伤口，但幼女一直血流不止，妇女最后报警自首。

幼女事后被诊断大腿和手臂约有五处刀伤，大腿的刀伤更深至五公分，须动手术缝合。她全身也有多处瘀伤，前后住院约一个月。

被告事后称她当时不满幼女经常早出晚归，但她在庭上告诉法官，她发现幼女年纪小小就有性经验，才会对她发怒。